Еврокомиссия выделит 4,5 млрд евро на инфраструктурные проекты в Украине

Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

Планируется, что эти средства пойдут на интеграцию Украины к трансъевропейской транспортной сети

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Еврокомиссия планирует выделить 4,5 миллиарда евро на 39 украинских инфраструктурных проектов, которые предусмотрены стратегией Drive Ukraine 2030, включены в индикативный план строительства трансъевропейской транспортной сети TEN-T. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Как отмечается, план подготовленный ЕС и Всемирным банком с целью развития транспортного сообщения в странах "Восточного партнерства".

По словам министра, реализация этих 39 проектов позволит значительно углубить инфраструктурную интеграцию Украины и в перспективе стать органичной частью общеевропейской транспортной сети.

Согласно проекту Еврокомиссии, на эти 39 проектов предусмотрено почти 4,5 млрд евро, добавил он.

"Когда мы говорим, что имплементация Drive Ukraine стоит около 60 млрд долл., То уже в первый год ее реализации мы имеем минимум 50% финансирования из госбюджета и 10% финансирования со стороны наших европейских партнеров, международных финансовых организаций и за счет государственно-частного партнерства", - уточнил Омелян.

Напомним, Европейская комиссия 14 ноября 2018 года утвердила карты Трансевропейской транспортной сети (основная сеть TEN-T) в странах Восточного партнерства, среди которых - Украина.

РБК-Украина писало, что Украина присоединилась к европейской транспортной сети TEN-T в ноябре 2017 года.