Єврокомісія виділить 4,5 млрд євро на інфраструктурні проекти в Україні

Ілюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

Планується, що ці кошти підуть на інтеграцію України до транс'європейської транспортної мережі

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на 39 українських інфраструктурних проектів, які передбачені стратегією Drive Ukraine 2030 та включені в індикативний план будівництва транс'європейської транспортної мережі TEN-T. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Як зазначається, план підготовлений ЄС і Світовим банком з метою розвитку транспортного сполучення в країнах "Східного партнерства".

За словами міністра, реалізація цих 39 проектів дозволить значно поглибити інфраструктурну інтеграцію України і в перспективі стати органічною частиною загальноєвропейської транспортної мережі.

Відповідно до проекту Єврокомісії, на ці 39 проектів передбачено майже 4,5 млрд євро, додав він.

"Коли ми говоримо, що імплементація Drive Ukraine коштує близько 60 млрд дол., То вже в перший рік її реалізації ми маємо мінімум 50% фінансування з держбюджету і 10% фінансування з боку наших європейських партнерів, міжнародних фінансових організацій і за рахунок державно-приватного партнерства ", - уточнив Омелян.

Нагадаємо, Європейська комісія 14 листопада 2018 року затвердила карти Транс'європейської транспортної мережі (основна мережа TEN-T) в країнах Східного партнерства, серед яких - Україна.

РБК-Україна писало, що Україна приєдналася до європейської транспортної мережі TEN-T в листопаді 2017 року.