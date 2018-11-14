ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Еврокомиссия включила Украину к Европейской транспортной сети TEN-T

Новости » Политика    14.11.2018 - 17:25
Еврокомиссия включила Украину к Европейской транспортной сети TEN-T
Фото: Владимир Омелян (Виталий Носач, РБК-Украина)

ЕК утвердила карты Европейской транспортной сети TEN-T в Украине

Европейская комиссия сегодня, 14 ноября, утвердила карты Трансъевропейской транспортной сети (основная сеть TEN-T) в странах Восточного партнерства, среди которых - Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

По словам мининистра инфраструктуры Владимира Омеляна, украинская транспортная сеть впервые становится частью стратегических транспортно-логистических коридоров Евросоюза.

"Решение Европейской комиссии означает, что Украина включена к Трансъевропейской опорной транспортной сети и становится важным участником развития транспортного коридора в сообщении Европа - Азия", - сообщил министр. 

Он также отметил, что это важный шаг на пути инфраструктурной евроинтеграции Украины, который свидетельствует о том, что украинская инфраструктура рассматривается Еврокомиссией как неотъемлемая составляющая транспортно-логистической системы Евросоюза.

Напомним, в ноябре 2017 года Украина присоединилась к европейской транспортной сети TEN-T. В частности, по результатам Брюссельского саммита Восточного партнерства 24 ноября Евросоюз и страны-партнеры согласовали ориентировочные карты, предусматривающие распространение Трансевропейской опорной транспортной сети Европейского союза на территории стран Восточного партнерства в качестве основы транспортной взаимосвязи и определения общих инфраструктурных приоритетов.

В Нидерландах обеспокоены тем, что Италия не выполнила требований Еврокомиссии Еврокомиссия вынесет вердикт относительно бюджета Италии на следующей неделе
Новости Украины ЕврокомиссияМИУВладимир Омелян
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь