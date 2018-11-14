Еврокомиссия включила Украину к Европейской транспортной сети TEN-T

Фото: Владимир Омелян (Виталий Носач, РБК-Украина)

ЕК утвердила карты Европейской транспортной сети TEN-T в Украине

Европейская комиссия сегодня, 14 ноября, утвердила карты Трансъевропейской транспортной сети (основная сеть TEN-T) в странах Восточного партнерства, среди которых - Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

По словам мининистра инфраструктуры Владимира Омеляна, украинская транспортная сеть впервые становится частью стратегических транспортно-логистических коридоров Евросоюза.

"Решение Европейской комиссии означает, что Украина включена к Трансъевропейской опорной транспортной сети и становится важным участником развития транспортного коридора в сообщении Европа - Азия", - сообщил министр.

Он также отметил, что это важный шаг на пути инфраструктурной евроинтеграции Украины, который свидетельствует о том, что украинская инфраструктура рассматривается Еврокомиссией как неотъемлемая составляющая транспортно-логистической системы Евросоюза.

Напомним, в ноябре 2017 года Украина присоединилась к европейской транспортной сети TEN-T. В частности, по результатам Брюссельского саммита Восточного партнерства 24 ноября Евросоюз и страны-партнеры согласовали ориентировочные карты, предусматривающие распространение Трансевропейской опорной транспортной сети Европейского союза на территории стран Восточного партнерства в качестве основы транспортной взаимосвязи и определения общих инфраструктурных приоритетов.