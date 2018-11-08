Порошенко надеется на положительное решение по траншу от ЕС

Фото: встреча Петра Порошенко с Валдисом Домбровскисом (president.gov.ua)

Президент Украины встретился с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Хельсинки (Финляндия) встретился с вице-президентом Европейской комиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом. Стороны обсудили состояние реализации Кредитного соглашения между Украиной и Евросоюзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Стороны обсудили состояние реализации Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 миллиард евро.

"Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках упомянутых соглашений и на сегодня завершается выполнение всех 6 условий для получения первого транша помощи (500 млн евро) и ожидается положительная оценка Европейской комиссии", - говорится в сообщении.

Фото: встреча Петра Порошенко с Валдисом Домбровскисом (president.gov.ua)

Напомним, вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель ЕС по иностраннім делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз выделит следующий транш макрофинансовой помощи Украине до конца 2018 года.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила предложение о финансовой помощи Украине в 1 млрд евро.

"Европейская комиссия приняла предложение о новую программу макроэкономической помощи для Украины на сумму в 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации реформ", - говорится в сообщении на сайте ЕК.