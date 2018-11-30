Єврокомісія виділила Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

ЄК схвалила перший транш Четвертої програми макрофінансової допомоги

Європейська комісія схвалила рішення про виділення Україні першого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги в обсязі 500 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сторінці президента Петра Порошенка в Facebook.

Порошенко подякував Єврокомісії за позитивне рішення про транш для України. Він також заявив, що високо цінує підтримку з боку президента ЄК Жан-Клода Юнкера і віце-президента Валдіса Домбровскіса.

"Дуже важливий сигнал незмінної підтримки Євросоюзу в умовах останніх викликів з боку російського агресора", - додав Порошенко.

Нагадаємо, на початку листопада Порошенко в ході візиту в Гельсінкі на зустрічі з Домбровскісом заявив, що сподівається на позитивне рішення по траншу від ЄС.

Відзначимо, загальна сума кредиту Євросоюзу складе 1 млрд євро, допомогу перерахують двома траншами по 500 млн євро. Період між ними складе не менше 3 місяців. Наступні транші будуть надаватися за результатами виконання реформ в податковій і митній політиці, боротьбі з корупцією, приватизації підприємств.