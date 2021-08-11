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Еврокомиссия выделила Литве 37 млн евро из-за потока мигрантов через Беларусь

Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия приняла решение выделить Литве 36,7 млн евро. В частности, чтобы помочь улучшить возможности приема большого количества нелегальных мигрантов, которые пересекают границу Литвы и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Средства пойдут на поддержку пунктов приема нелегальных мигрантов, а именно - на медицинское обслуживание, жилье, еду, одежду и вакцины от COVID-19.

Финансирование также усилит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и оказания помощи людям, которые нуждаются в международной защите.

Напомним, Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны Европейского Союза увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.

Добавим, в Латвию через границу с Беларусью проникли мигранты с коронавирусом.

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Миграционный кризисЕврокомиссияЛитва