Єврокомісія виділила Литві 37 млн євро через потік мігрантів через Білорусь

Європейська комісія прийняла рішення виділити Литві 36,7 млн євро. Зокрема, щоб допомогти покращити можливості прийому великої кількості нелегальних мігрантів, які перетинають кордон Литви та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
Кошти підуть на підтримку пунктів прийому нелегальних мігрантів, а саме - на медичне обслуговування, житло, їжу, одяг та вакцини від COVID-19.
Фінансування також посилить групи реагування для виявлення потенційних жертв торгівлі людьми та надання допомоги людям, які потребують міжнародного захисту.
Нагадавши, Польща і Литва у спільній заяві закликали країни Європейського Союзу збільшити підтримку Литви на тлі кризи з мігрантами, які прибувають з Білорусі.
Додамо, в Латвію через кордон з Білоруссю проникли мігранти з коронавірусом.