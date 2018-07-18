Еврокомиссия ввела ограничительные меры по импорту стали в ответ на пошлины США

Ограничения в виде тарифных квот затронут 23 категории товаров из стали и начнут действовать 19 июля

Европейская комиссия (ЕК) сегодня, 18 июля 2018 года, объявила временные меры безопасности, касающиеся импорта ряда продукции из стали. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.

Сообщается, что эти меры являются необходимостью предотвратить негативные последствия от недавно введенных США пошлин на сталь. Ограничения в виде тарифных квот затронут 23 категории товаров из стали. Пошлины в размере 25 % введут только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года.

Учитывая тесные экономические связи между странами ЕС и странами Европейской экономической зоны - Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, они освобождены от этих мер.

Защитные меры вступят в силу в четверг, 19 июля, и будут длиться не более 200 дней. Традиционный импорт стальной продукции затронут не будет.

"Американские тарифы на стальную продукцию наносят ущерб торговле, что может нанести серьезный ущерб металлургическим предприятиям в этой отрасли. У нас нет другого выбора, кроме как ввести временные меры для защиты наших рынков. В то же время как рынки ЕС остаются открытыми и будут поддерживать традиционные торговые потоки", - сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Она выразила убеждение, что с помощью такого шага будет достигнут правильный баланс между интересами производителей ЕС и потребителями стали, таких как автомобильная промышленность и строительный сектор, который полагается на импорт.

"Мы будем продолжать контролировать импорт стали, чтобы принять окончательное решение самое позднее к началу следующего года", - сказала еврокомиссар.

В ЕК отметили, что в результате импортных пошлин, применяемых Соединенными Штатами в соответствии с разделом 232 Закона США о расширении торговли 1962 года, экспорт стали в Соединенные Штаты стал менее привлекательным. Некоторые поставщики стали перенаправлять часть своего экспорта из США в ЕС.

"Чтобы избежать внезапного увеличения импорта, что вызовет дальнейшие экономические проблемы для производителей стали в Европе, которые уже страдают от глобальных избыточных мощностей, Еврокомиссия считает, что предварительные меры безопасности необходимы и оправданы", - говорится в заявлении.

Напомним, что 26 июня в Европейском союзе вступили в силу новые пошлины на импорт товаров из США. Общая стоимость товаров, которые подлежат пошлинам, составляет 2,8 млрд евро.

Также в начале июня стало известно, что Европейский союз готовится уже в июле принять ответные меры на введенные США 1 июня пошлины для стали и алюминия из стран ЕС.