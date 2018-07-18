Єврокомісія ввела обмежувальні заходи щодо імпорту сталі у відповідь на мита США

Обмеження у вигляді тарифних квот торкнуться 23 категорій товарів із сталі і почнуть діяти 19 липня

Європейська комісія (ЄК) сьогодні, 18 липня 2018 року, оголосила тимчасові заходи безпеки, що стосуються імпорту ряду продукції із сталі. Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄК.

Повідомляється, що ці заходи є необхідністю запобігти негативним наслідкам від нещодавно введених США мит на сталь. Обмеження у вигляді тарифних квот торкнуться 23 категорій товарів із сталі. Мита у розмірі 25 % введуть тільки після того, як імпорт перевищить середній показник за останні три роки.

Враховуючи тісні економічні зв'язки між країнами ЄС і країнами Європейської економічної зони - Норвегія, Ісландія і Ліхтенштейн, вони звільнені від цих заходів.

Захисні заходи набудуть чинності в четвер, 19 липня, і будуть тривати не більше 200 днів. Традиційний імпорт сталевої продукції зачеплений не буде.

"Американські тарифи на сталеву продукцію завдають шкоди торгівлі, що може завдати серйозної шкоди металургійним підприємствам цієї галузі. У нас немає іншого вибору, крім як ввести тимчасові заходи для захисту наших ринків. В той же час як ринки ЄС залишаються відкритими і будуть підтримувати традиційні торговельні потоки", - сказала єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Вона висловила переконання, що за допомогою такого кроку буде досягнутий правильний баланс між інтересами виробників ЄС і споживачами сталі, таких як автомобільна промисловість і будівельний сектор, які покладаються на імпорт.

"Ми будемо продовжувати контролювати імпорт сталі, щоб прийняти остаточне рішення найпізніше до початку наступного року", - сказала єврокомісар.

В ЄК зазначили, що в результаті імпортних мит, введених Сполученими Штатами у відповідності з розділом 232 Закону США про розширення торгівлі 1962 року, експорт сталі в Сполучені Штати став менш привабливим. Деякі постачальники почали передавати частину свого експорту з США в ЄС.

"Щоб уникнути раптового збільшення імпорту, що викличе подальші економічні проблеми для виробників сталі в Європі, які вже страждають від глобальних надлишкових потужностей, Єврокомісія вважає, що такі заходи безпеки необхідні і виправдані", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 26 червня у Європейському союзі набули чинності нові мита на імпорт товарів із США. Загальна вартість товарів, які підлягають нововведенням, становить 2,8 млрд євро.

Також на початку червня стало відомо, що Європейський союз готується вже в липні прийняти відповідні заходи на введені США 1 червня мита на сталь та алюміній з країн ЄС.