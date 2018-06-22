В Евросоюзе вступили в силу новые пошлины на товары из США

Под пошлины попали американский виски, арахисовое масло, мотоциклы и джинсы

В Европейском союзе вступили в силу новые пошлины импорт товаров из США. Общая стоимость товаров, которые подлежат пошлинам, составляет 2,8 млрд евро, передает DW.

Сообщается, что в ночь на 22 июня вступили в силу пошлины ЕС на американские товары в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести тарифы на сталь и алюминий. Отметим, пошлины США взимаются с европейских товаров на общую сумму 6,4 млрд евро.

Также сообщается, что под новые пошлины попали такие американские товары как изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.

Напомним, накануне еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Европейский союз готов начать переговоры с США, чтобы разрешить ситуацию, вызванную пошлинами на поставки металлов.