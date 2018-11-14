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Єврокомісія включила Україну до Європейської транспортної мережі TEN-T

Новини » Політика    14.11.2018 - 17:25
Єврокомісія включила Україну до Європейської транспортної мережі TEN-T
Фото: Володимир Омелян (Віталій Носач, РБК-Україна)

ЄК затвердила карти Європейської транспортної мережі TEN-T в Україні

Європейська комісія сьогодні, 14 листопада, затвердила карти Транс'європейської транспортної мережі (основна мережа TEN-T) в країнах Східного партнерства, серед яких - Україна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

За словами мініністра інфраструктури Володимира Омеляна, українська транспортна мережа вперше стає частиною стратегічних транспортно-логістичних коридорів Євросоюзу.

"Рішення Європейської комісії означає, що Україна включена до Транс’європейської опорної транспортної мережі і стає важливим учасником розбудови транспортного коридору у сполученні Європа - Азія", - заявив міністр.

Він також зазначив, що це важливий крок на шляху інфраструктурної євроінтеграції України, який свідчить про те, що українська інфраструктура розглядається Єврокомісією як невід'ємна складова транспортно-логістичної системи Євросоюзу.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Україна приєдналася до європейської транспортної мережі TEN-T. Зокрема, за результатами Брюссельського Саміту Східного Партнерства 24 листопада 2017 року ЄС і країни-партнери узгодили орієнтовні карти, що передбачали поширення Транс’європейської опорної транспортної мережі Європейського Союзу на території країн Східного партнерства в якості основи транспортної взаємозв'язку і визначення загальних інфраструктурних пріоритетів. 

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