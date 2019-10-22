Еврокомиссия создала новую группу по Великобритании

Европейская комиссия создала рабочую группу по отношениям с Великобританией, которая будет работать независимо от решения по выходу страны из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что новая группа по взаимодействию с Великобританией начнет работу 16 ноября. Возглавлять группу будет Мишель Барнье, который также курирует группу по Brexit.

"Коллегия Еврокомиссии приняла сегодня решение о создании рабочей группы по отношениям с Соединенным Королевством в составе генерального секретариата ЕК. Главой целевой группы назначен Мишель Барнье. Сегодняшнее решение вступает в силу 16 ноября 2019 года - независимо от развития событий в Великобритании", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Также новая рабочая группа будет координировать работу Еврокомиссии по всем стратегическим, оперативным, правовым и финансовым вопросам, связанным с Brexit.

"Она будет отвечать за завершение переговоров по выходу, а также за работу ЕК по подготовке к Brexit без сделки и будущие переговоры о взаимоотношениях с Великобританией", - сообщили в ЕК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Европейского совета Дональд Туск призвал Европейский союз серьезно относиться к просьбе Великобритании об отсрочке по Brexit. Он отметил, что Brexit не состоится без сделки.

Также сообщалось, что правительство Великобритании планирует провести досрочные парламентские выборы, если будет принято решение об отсрочке по Brexit.