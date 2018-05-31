Еврокомиссия скоро объявит меры в ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий

Введение тарифов "совершенно неприемлемо", заявили в Еврокомиссии

Европейская комиссия в ближайшие часы объявит об ответных мерах на решение США ввести пошлины на алюминий и сталь. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Reuters.

По словам Юнкера, введение тарифов "совершенно неприемлемо".

Напомним, США с пятницы, 1 июня, вводят пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.

Глава Министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что речь идет о 25% пошлинах на ввоз стали и 10% - на ввоз алюминия. Стоит подчеркнуть, что введение пошлин Вашингтон откладывал несколько раз, надеясь договориться со своими партнерами.