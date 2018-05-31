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Еврокомиссия скоро объявит меры в ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий

НовостиПолитика    31.05.2018 - 17:48
Иллюстративное фото (flickr.com/photosmartinschulz)
Иллюстративное фото (flickr.com/photosmartinschulz)

Введение тарифов "совершенно неприемлемо", заявили в Еврокомиссии

Европейская комиссия в ближайшие часы объявит об ответных мерах на решение США ввести пошлины на алюминий и сталь. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Reuters.

По словам Юнкера, введение тарифов "совершенно неприемлемо".

Напомним, США с пятницы, 1 июня, вводят пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады. 

Глава Министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что речь идет о 25% пошлинах на ввоз стали и 10% - на ввоз алюминия. Стоит подчеркнуть, что введение пошлин Вашингтон откладывал несколько раз, надеясь договориться со своими партнерами.

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Теги публикации: Еврокомиссия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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