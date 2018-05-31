Єврокомісія незабаром оголосить заходи у відповідь на введення США мит на сталь і алюміній

Введення тарифів "абсолютно неприйнятне", заявили в Єврокомісії

Європейська комісія в найближчі години оголосить про заходи у відповідь на рішення США ввести мита на алюміній і сталь. Про це заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає Reuters.

За словами Юнкера, введення тарифів "абсолютно неприйнятне".

Нагадаємо, США з п'ятниці, 1 червня, вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.

Глава Міністерства торгівлі США Уілбур Росс заявив, що мова йде про 25% мита на ввезення сталі і 10% - на ввезення алюмінію. Варто підкреслити, що введення цих мит Вашингтон кілька разів відкладав, сподіваючись домовитися зі своїми партнерами.