Еврокомиссия: Россия - сторона конфликта, а не посредник в нормандском формате

Германия и Франция играют в нормандском формате роль модераторов и наблюдателей. Россия является одной из сторон конфликта.

Именно так она ответила на вопрос журналистов, какой формат переговоров с Россией ЕС будет выбирать в случае реагирования на новую агрессию против Украины.

"Формат переговоров очень четкий. После аннексии Крыма Россией был создан Нормандский формат, где Германия и Франция - модераторы и наблюдатели, а сторонами конфликта являются Украина и Россия. Мы работаем в этом формате. Я думаю, это и есть нужный формат для этого конфликта", – сказала фон дер Ляйен.

Она подтвердила, что летом этого года Еврокомиссия получила от Европейского совета задание разработать разные варианты действий в случае дальнейшей агрессии России против Украины, и выполнила домашнее задание. Так что Евросоюз готов ответить на агрессивные действия РФ, хотя надеется, что подобного не произойдет.