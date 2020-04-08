Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам Европейского союза продлить ограничения на поездки внутри Шенгенской зоны до 15 мая в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Как отмечается в заявлении комиссии, для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо более 30 дней.

"Сегодня Еврокомиссия предложила государствам - членам Шенгенского соглашения и ассоциированным странам продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 15 мая", - говорится в заявлении.

Напомним, 17 марта лидеры ЕС поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса на 30 дней. Ограничения на поездки действуют внутри "зоны ЕС+", которая включает в себя все государства-члены Шенгенской зоны (включая Болгарию, Хорватию, Кипр и Румынию) и 4 Шенгенских ассоциированных государства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).

Ранее РБК-Украина писало, что между государствами Европейского союза ведутся переговоры о том, следует ли продолжать закрытие границ после Пасхи для предотвращения распространения коронавируса.