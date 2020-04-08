Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС продовжити обмеження на поїздки до 15 травня

Єврокомісія рекомендувала країнам-членам Європейського союзу продовжити обмеження на поїздки всередині Шенгенської зони до 15 травня у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

Як наголошується в заяві комісії, для ефективної боротьби з коронавірусом необхідно більше 30 днів.

"Сьогодні Єврокомісія запропонувала державам - членам Шенгенської угоди та асоційованим країнам продовжити тимчасове обмеження на несуттєві поїздки в ЄС до 15 травня", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 17 березня лідери ЄС підтримали рішення Єврокомісії про закриття зовнішніх кордонів блоку з-за пандемії коронавіруса на 30 днів. Обмеження на поїздки діють в межах "зони ЄС+", яка включає в себе всі держави-члени Шенгенської зони (включаючи Болгарію, Хорватію, Кіпр і Румунію) і 4 Шенгенських асоційованих держави (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія).

Раніше РБК-Україна писало, що між державами Європейського союзу ведуться переговори про те, чи потрібно продовжувати закриття кордонів після Великодня для запобігання поширення коронавіруса.