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Еврокомиссия разработала революционную стратегию борьбы с антисемитизмом, - Шнурбейн

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 17:40
Еврокомиссия разработала революционную стратегию борьбы с антисемитизмом, - Шнурбейн Фото6 Катарина фон Шнурбейн (пресс-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Новейшая стратегия Евросоюза по борьбе с антисемитизмом поможет осуществить прорыв в решении этой проблемы.

ПО это сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора Еврокомиссии по борьбе с антисемитизмом Катарину фон Шнурбейн в рамках третьего Kyiv Jewish Forum.

"Это первая в истории ЕС стратегия по борьбе с антисемитизмом и укреплению еврейской жизни, это сильное политическое заявление, которое действительно является выражением ЕС и его решимости положить конец антисемитизму и посвятить себя будущему еврейской жизни в Европе", - сообщила фон Шнурбейн.

Она отметила, что многовековую ненависть к евреям невозможно преодолеть одномоментно, но сейчас закладывается фундамент для этого. Прежде всего, необходимо изучить специфику антисемитизма и признать все его формы одинаково пагубными. Нельзя забывать и о бытовых проявлениях антисемитизма, с которыми евреи могут встретиться на работе и в обществе.

Координатор выделила искажение памяти о Холокосте как отдельную проблему, которая заслуживает особого внимания. Свидетелей тех событий становится все меньше, поэтому необходимо увековечить память трагических времен.

"Нам нужны новые форматы памяти, мы хотим развивать их вместе с экспертами, и, конечно, с еврейской общиной, и, опять же, для этого есть финансирование", - рассказала она.

Фон Шнурбейн сообщила о новом проекте, который будет рассказывать о событиях Холокоста через конкретные локации, в которых все происходило.

"Нам нужно показывать обстоятельства, следы уничтоженных еврейских домов, показывать места депортации, которые также существуют сегодня, видеть достопримечательности и видеть эти места. Сегодня необязательно можно увидеть какие-либо следы преступлений того времени, однако нам необходимо напоминать о тех временах, когда мы говорим о том, что уровень антисемитизма снова растет", - отмечает фон Шнурбейн.

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