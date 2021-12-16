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Єврокомісія розробила революційну стратегію боротьби з антисемітизмом, - Шнурбейн

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 17:40
Єврокомісія розробила революційну стратегію боротьби з антисемітизмом, - Шнурбейн Фото: Катаріна фон Шнурбейн (прес-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Новітня стратегія Євросоюзу з боротьби з антисемітизмом допоможе здійснити прорив у вирішенні цієї проблеми.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора Єврокомісії з боротьби з антисемітизмом Катаріну фон Шнурбейн в рамках третього Kyiv Jewish Forum.

"Це перша в історії ЄС стратегія з боротьби з антисемітизмом і зміцненню єврейського життя, це сильна політична заява, яка дійсно є вираженням ЄС і його рішучості покласти край антисемітизму та присвятити себе майбутньому єврейського життя в Європі", - повідомила фон Шнурбейн.

Вона відзначила, що багатовікову ненависть до євреїв неможливо подолати в один момент, але зараз створюються передумови для цього. Насамперед необхідно вивчити специфіку антисемітизму та визнати всі його форми однаково згубними. Не можна забувати і про побутові прояви антисемітизму, з якими євреї можуть зустрітись на роботі та у суспільстві.

Координатор виокремила спотворення пам’яті про Голокост як окрему проблему, що варта особливої уваги. Свідків тих подій стає все менше, тому необхідно увічнити пам’ять про ті трагічні часи.

"Нам потрібні нові формати пам’яті, ми хочемо розвивати їх разом з експертами, звісно, з єврейською общиною, і, знов-таки, для цього є фінансування", - розповіла вона.

Фон Шнурбейн повідомила про новий проєкт, що буде розповідати про події Голокосту через конкретні місця, де все відбувалось.

"Нам потрібно показувати обставини, сліди знищених єврейських будинків, показувати місця депортації, які також існують сьогодні, бачити пам'ятки і бачити ці місця. Сьогодні необов'язково можна побачити якісь сліди злочинів того часу, проте нам необхідно нагадувати про ті часи, коли ми говоримо про те, що рівень антисемітизму знову зростає", - зазначає фон Шнурбейн.

Нагадаємо, раніше засновник Kyiv Jewish Forum, президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін розповів про проект "Праведники мого міста", що спрямований на збереження пам’яті про Голокост.

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