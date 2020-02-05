Еврокомиссия разработала новые правила расширения ЕС

Европейская комиссия разработала новые правила расширения Евросоюза. Об этом сообщает RFE/RL, в распоряжении которого имеется соответствующий документ.

Документ призывает к созданию дополнительных стимулов для стран-претендентов, которые показывают хорошие результаты. Среди них - увеличение финансирования, если страны показывают прогресс в реформах, и более тесное сотрудничество с международными финансовыми институтами для усиления поддержки.

Если же страны будут демонстрировать откат или задержки в проведении необходимых реформ, это может привести к санкциям - например, прекращение финансирования или переговоров о вступлении. Объем и интенсивность финансирования ЕС могут быть скорректированы в сторону снижения. Исключение - поддержка гражданского общества.

Предложенный план государства-члены ЕС планируют обсудить и утвердить на саммите в Брюсселе в марте.

В случае одобрения новая методология будет применяться к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии. Сербии и Черногории новые правила не коснутся, поскольку они уже начали переговоры о вступлении с Брюсселем.

Напомним, Европейский союз официально объявил о введении с 2 февраля новых правил выдачи виз для граждан третьих стран для пребывания на территории стран ЕС.

Ранее сообщалось, что Франция не хочет, чтобы программа Восточного партнерства способствовала членству в ЕС.