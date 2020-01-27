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Франция не хочет, чтобы Восточное партнерство способствовало вступлению в ЕС

Новости » Политика     27.01.2020 - 22:19
Франция не хочет, чтобы Восточное партнерство способствовало вступлению в ЕС
Иллюстративное фото (twitter.com / EU_Commission)

Франция не хочет идти на шаги, которые могли бы расстроить Москву

Франция не хочет, чтобы программа Восточного партнерства способствовала членству в Европейский союз. Об этом сообщает "Radio Free Europe".

Сообщается, что Франция отправила в Еврокомиссии два соответствующих документа датированных октябрем 2019 года и январем 2020 года в рамках процесса консультаций, накануне публикации доклада о будущем Восточного партнерства.

В октябрьском документе отмечается, что партнерство "основано на экономическом и политическом сотрудничестве", при этом должно исключать "все перспективы или все механизмы интеграции, или членства в ЕС". В нем подчеркивается, что цель программы заключается в повышении устойчивости партнеров ЕС в области верховенства закона, борьбы с коррупцией и модернизации экономики.

По словам одного из дипломатов из восточной страны-члена ЕС, на условиях анонимности, "Франция не хочет идти на шаги, которые могли бы расстроить Москву".

В документе за январь Франция предлагает переориентировать 50% бюджета программы Восточного партнерства на защиту окружающей среды.

Отметим, Восточное партнерство было создано в 2009 году с целью развития отношений и экономических выгод между Европейским союзом и членами. В состав партнерства вошли Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украиной. Грузия, Молдова и Украина объявили вступление в ЕС своей внешнеполитической целью.

Ранее РБК-Украина писало, что Евросоюз должен поддержать экономическую интеграцию стран, заключивших соглашения об ассоциации - Украину, Грузию и Молдову, - и разработать на этой основе качественную новую стратегию Восточного партнерства.

Также сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает ускорение имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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