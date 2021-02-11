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Еврокомиссия расширит техническую помощь Украине на 800 тысяч евро

Новина українською → ЕС, Четверг 11 февраля 2021 23:40
Еврокомиссия расширит техническую помощь Украине на 800 тысяч евро Фото: Денис Шмыгаль и Марош Шефчович (twitter.com/MarosSefcovic)
Автор: Даша Харченко

Европейская комиссия расширит программу технической помощи Украине на сумму 800 тысяч евро. В программу включат сферу критического сырья.

Об этом в Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституциональных отношений и прогнозирования Марош Шефчович.

Евросоюз готов расширить программу технической помощи, включив в нее сферу критического сырья и повысив бюджет на 800 тысяч евро.

"В скором времени мы запустим стратегическое партнерство относительно сырых материалов и аккумуляторов", - сказал Шефчович.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВООЗ) помогут Украине с вакцинацией населения от коронавируса. ЕС профинансирует специальный проект на 40 миллионов евро.

Напомним, Еврокомиссия дала прогноз восстановления экономики ЕС. Страны Европейского союза и еврозоны выйдут на докризисный уровень раньше, чем ожидалось еще осенью 2020 года. Темпы роста ускорятся во второй половине 2021 года и в 2022 году.

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