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Єврокомісія розширить технічну допомогу Україні на 800 тисяч євро

Новость на русском → ЄС, Четвер 11 лютого 2021 23:40
Єврокомісія розширить технічну допомогу Україні на 800 тисяч євро Фото: Денис Шмигаль і Марош Шефчович (twitter.com/MarosSefcovic)
Автор: Даша Харченко

Європейська комісія розширить програму технічної допомоги Україні на суму 800 тисяч євро. До програми включать сферу критичної сировини.

Про це у Twitter повідомив віцепрезидент Єврокомісії з питань міжінституційних відносин і прогнозування Марош Шефчович.

Євросоюз готовий розширити програму технічної допомоги, включивши до неї сферу критичної сировини та підвищивши бюджет на 800 тисяч євро.

"Незабаром ми запустимо стратегічне партнерство щодо сирих матеріалів та акумуляторів", - сказав Шефчович.

Раніше повідомлялось, що Європейський союз та Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) допоможуть Україні з вакцинацією населення від коронавірусу. ЄС профінансує спеціальний проект на 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Єврокомісія дала прогноз відновлення економіки ЄС. Країни Європейського союзу і єврозони вийдуть на докризовий рівень раніше, ніж очікувалося ще восени 2020 року. Темпи зростання прискоряться у другій половині 2021 року і у 2022 році.

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