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Интервью

Меркель и глава МВД Германии пришли к компромиссу по вопросу мигрантов

НовостиПолитика    03.07.2018 - 04:01
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Меркель и Зеехофер пришли к компромиссу по руководству мигрантами

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеехофер пришли к компромиссу по вопросу мигрантов. Об этом сообщает DW.

"Меркель и Зеехофер пришли к компромиссу по руководству мигрантами, прибывающими в Германию, и Зеехофер сказал, что останется на должности министра", - говорится в сообщении.

Как сообщается, собеседники провели встречу в офисе председателя бундестага Вольфганга Шойбле. Шойбле присутствовал на встрече.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, пытающихся въехать в Германию.

Меркель сообщила о достигнутом соглашении лидерам партий и фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС).

18 июня Меркель приняла ультиматум Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правящую коалицию, по вопросу предотвращения нелегальной миграции. Меркель пообещала за две недели прояснить будущую политику по мигрантам.

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Теги публикации: Германия, Ангела Меркель, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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