Меркель и глава МВД Германии пришли к компромиссу по вопросу мигрантов

Меркель и Зеехофер пришли к компромиссу по руководству мигрантами

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеехофер пришли к компромиссу по вопросу мигрантов. Об этом сообщает DW.

"Меркель и Зеехофер пришли к компромиссу по руководству мигрантами, прибывающими в Германию, и Зеехофер сказал, что останется на должности министра", - говорится в сообщении.

Как сообщается, собеседники провели встречу в офисе председателя бундестага Вольфганга Шойбле. Шойбле присутствовал на встрече.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, пытающихся въехать в Германию.

Меркель сообщила о достигнутом соглашении лидерам партий и фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС).

18 июня Меркель приняла ультиматум Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правящую коалицию, по вопросу предотвращения нелегальной миграции. Меркель пообещала за две недели прояснить будущую политику по мигрантам.