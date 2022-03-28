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Єврокомісія закликала забрати "золоті паспорти" у підсанкційних громадян РФ і Білорусі

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Брюссель , Понеділок 28 березня 2022 16:42
Єврокомісія закликала забрати "золоті паспорти" у підсанкційних громадян РФ і Білорусі Фото: золоті паспорти почнуть забирати у росіян і білорусів (bestcitizenship.com)
Автор: Артем Горовенко

У понеділок, 28 березня, з'явилася Заява Єврокомісії із закликом відкликати "золоті паспорти" у підсанкційних громадян Росії та Білорусі. Завдяки схемам з надання громадянства, деякі країни ЄС отримували значні інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Європейська комісія рекомендувала країнам ЄС, які видали "золоті паспорти" російським або білоруським громадянам, розглянути можливість їх відкликання для тих, хто перебуває під санкціями у зв'язку з війною в Україні.

"Деякі громадяни Росії або Білорусі, які підпадають під санкції або надають значну підтримку війні в Україні, могли отримати громадянство ЄС або привілейований доступ в ЄС, включаючи вільний проїзд в межах Шенгенської зони, в рамках цих програм", - йдеться в заяві.

Всі схеми з надання громадянства іноземцям, в обмін на інвестиції, давно знаходяться в полі зору комісії, були або зупинені, або припинені.

Комісія підкреслила, що не знає, скільки з тих, проти кого були введені санкції, потенційно володіли "золотими паспортами".

Нагадаємо, що раніше Австрія вирішила розширити санкції проти Росії.

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