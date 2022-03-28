Єврокомісія закликала забрати "золоті паспорти" у підсанкційних громадян РФ і Білорусі

У понеділок, 28 березня, з'явилася Заява Єврокомісії із закликом відкликати "золоті паспорти" у підсанкційних громадян Росії та Білорусі. Завдяки схемам з надання громадянства, деякі країни ЄС отримували значні інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Європейська комісія рекомендувала країнам ЄС, які видали "золоті паспорти" російським або білоруським громадянам, розглянути можливість їх відкликання для тих, хто перебуває під санкціями у зв'язку з війною в Україні.

"Деякі громадяни Росії або Білорусі, які підпадають під санкції або надають значну підтримку війні в Україні, могли отримати громадянство ЄС або привілейований доступ в ЄС, включаючи вільний проїзд в межах Шенгенської зони, в рамках цих програм", - йдеться в заяві.

Всі схеми з надання громадянства іноземцям, в обмін на інвестиції, давно знаходяться в полі зору комісії, були або зупинені, або припинені.

Комісія підкреслила, що не знає, скільки з тих, проти кого були введені санкції, потенційно володіли "золотими паспортами".