Єврокомісія закликала Туреччину припинити операцію в Сирії

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

В Єврокомісії вважають, що військові дії не призведуть до сприятливого результату

В Європейській комісії закликали Туреччину припинити військову операцію на півночі Сирії, яку напередодні почали турецькі військові. Про це заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає BBC.

За словами Юнкера, довгострокове вирішення сирійського конфлікту можливе тільки шляхом справжньої політичної передачі влади.

"Я знаю, що у Туреччини є заклопотаності у сфері безпеки на кордоні з Сирією. Проте я закликаю Туреччини та інших учасників проявити стриманість і зупинити операцію, яка у ці хвилини вже йде. Ці військові дії не призведуть до сприятливого результату, на що ми повинні звернути увагу наших турецьких друзів", - заявив Юнкер.

Також голова Єврокомісії зазначив, що Європейський союз не буде фінансувати "безпечну зону", яку Туреччина хоче створити на півночі Сирії.

"І якщо план Туреччині в тому, щоб створити так звану зону безпеки, не чекайте, що Європейський союз буде платити за неї", - сказав Юнкер.

Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, передова група турецьких сил увійшла в Сирію поблизу від міст Таль-Абьяд і Рас-ель-Айн. Пізніше з'явилася інформація, що турецькі військові літаки почали атаку на позиції курдських сил.