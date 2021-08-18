Еврокомиссия призвала страны ЕС принимать беженцев из Афганистана

Еврокомиссия призывает страны ЕС активизировать свое участие в эвакуации беженцев из Афганистана. Женщины на территории страны после ее захвата "Талибаном" находятся в особой опасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии .

По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильви Йоханссон, Еврокомиссия призывает к увеличению квот на перенаселение беженцев из Афганистана.

"Для меня совершенно очевидно, что афганские женщины и девушки находятся в особо опасной ситуации: приоритет переселения по сравнению с нерегулярными маршрутами также имеет четкое гендерное измерение", - добавила Йоханссон.

Еврокомиссия, со своей стороны, обещает помочь в координации между странами ЕС и оказать необходимую финансовую помощь.