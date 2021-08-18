RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Єврокомісія закликала країни ЄС приймати біженців з Афганістану

Автор: Сергій Пишкін

Єврокомісія закликає країни ЄС активізувати свою участь в евакуації біженців з Афганістану. Жінки на території країни після її захоплення "Талібаном" перебувають в особливій небезпеці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

За словами єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон, Єврокомісія закликає до збільшення квот на перенаселення біженців з Афганістану.

"Для мене абсолютно очевидно, що афганські жінки й дівчата перебувають в особливо небезпечній ситуації: пріоритет переселення в порівнянні з нерегулярними маршрутами також має чіткий гендерний вимір", - додала Йоганссон.

Єврокомісія, зі свого боку, обіцяє допомогти в координації між країнами ЄС й надати необхідну фінансову допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюзАфганистан