Єврокомісія закликала країни ЄС приймати біженців з Афганістану

Єврокомісія закликає країни ЄС активізувати свою участь в евакуації біженців з Афганістану. Жінки на території країни після її захоплення "Талібаном" перебувають в особливій небезпеці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
За словами єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон, Єврокомісія закликає до збільшення квот на перенаселення біженців з Афганістану.
"Для мене абсолютно очевидно, що афганські жінки й дівчата перебувають в особливо небезпечній ситуації: пріоритет переселення в порівнянні з нерегулярними маршрутами також має чіткий гендерний вимір", - додала Йоганссон.
Єврокомісія, зі свого боку, обіцяє допомогти в координації між країнами ЄС й надати необхідну фінансову допомогу.