Єврокомісія закликала країни ЄС приймати біженців з Афганістану

Єврокомісія закликає країни ЄС активізувати свою участь в евакуації біженців з Афганістану. Жінки на території країни після її захоплення "Талібаном" перебувають в особливій небезпеці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії .

За словами єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон, Єврокомісія закликає до збільшення квот на перенаселення біженців з Афганістану.

"Для мене абсолютно очевидно, що афганські жінки й дівчата перебувають в особливо небезпечній ситуації: пріоритет переселення в порівнянні з нерегулярними маршрутами також має чіткий гендерний вимір", - додала Йоганссон.

Єврокомісія, зі свого боку, обіцяє допомогти в координації між країнами ЄС й надати необхідну фінансову допомогу.