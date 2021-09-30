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Еврокомиссия признала миграционный кризис в ЕС гибридной атакой Беларуси

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Четверг 30 сентября 2021 15:53
Еврокомиссия признала миграционный кризис в ЕС гибридной атакой Беларуси Фото: Еврокомиссия признала миграционный кризис в ЕС гибридной атакой Беларуси (ec.europa.eu)
Автор: Валерия Полищук

Еврокомиссия накануне приняла план действий в отношении миграции. Так, ЕК признала ситуацию на границе Литвы, Латвии и Польши как гибридную атаку Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам Еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса, признание миграционного кризиса гибридной атакой Беларуси позволяет надеяться на более эффективную помощь в решении схожих ситуаций в будущем.

"Сегодня было принято дополнение к так называемому миграционному пакету. Он был принят год назад, сегодня прошла оценка самого пакета и, что очень важно для Литвы, происходящее у границ Литвы, Латвии и Польши с Беларусью, на внешней границе с ЕС, эта было признано гибридной атакой", - заявил Еврокомиссар.

Кроме того, Еврокомиссия обновила план действий по борьбе с торговлей людьми. По мнению ЕК, эти меры направлены и против действий Беларуси на границе с Литвой.

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Еврокомиссия Миграционный кризис
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