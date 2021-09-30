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Єврокомісія визнала міграційну кризу в ЄС гібридною атакою Білорусі

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Четвер 30 вересня 2021 15:53
Єврокомісія визнала міграційну кризу в ЄС гібридною атакою Білорусі Фото: Єврокомісія визнала міграційну кризу в ЄС гібридною атакою Білорусі (ec.europa.eu)
Автор: Валерія Поліщук

Єврокомісія напередодні прийняла план дій щодо міграції. Так, ЄК визнала ситуацію на кордоні Литви, Латвії та Польщі як гібридну атаку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами єврокомісара Віргініюса Сінкявічюса, визнання міграційної кризи гібридною атакою Білорусі дозволяє сподіватися на більш ефективну допомогу у вирішенні схожих ситуацій у майбутньому.

"Сьогодні було прийнято Доповнення до так званого міграційного пакету. Він був прийнятий рік тому, сьогодні пройшла оцінка самого пакету і, що дуже важливо для Литви, що відбувається біля кордонів Литви, Латвії та Польщі з Білоруссю, на зовнішньому кордоні з ЄС, ця було визнано гібридною атакою", - заявив єврокомісар.

Крім того, Єврокомісія оновила план дій по боротьбі з торгівлею людьми. На думку ЄК, ці заходи спрямовані і проти дій Білорусі на кордоні з Литвою.

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