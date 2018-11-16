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Еврокомиссия примет дисциплинарные меры к Италии из-за бюджета-2019

Новости » Политика    16.11.2018 - 16:11
Еврокомиссия примет дисциплинарные меры к Италии из-за бюджета-2019
Фото: Еврокомиссия (flickr.com)

Такие меры стали вынужденными после того, как Рим отказался менять проект дефицитного бюджета

Европейская комиссия примет дисциплинарные меры в отношении Италии из-за бюджета на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что такие меры стали вынужденными после того, как Рим отказался менять проект дефицитного бюджета на 2019 год.

Напомним, 23 октября Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии. Кроме того, Брюссель назвал его беспрецедентным нарушением бюджетных правил. Отметим, согласно проекту дефицит бюджета Италии заложен в размере 2,4% ВВП, что в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства.

Кроме того, Европейская комиссия усилила давление на Италию, раскритиковав проект бюджета страны на 2019 год, который Брюссель назвал беспрецедентным нарушением бюджетных правил ЕС.

ЕК направила Риму письмо с предупреждением, что стало первым формальным шагом процесса, который может привести к отклонению проекта бюджета Брюсселем и штрафу.

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