Єврокомісія прийме дисциплінарні заходи до Італії через бюджет-2019

Фото: Єврокомісія (flickr.com)

Такі заходи стали вимушеними після того, як Рим відмовився змінювати проект дефіцитного бюджету

Європейська комісія прийме дисциплінарні заходи відносно Італії з-за бюджету на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Наголошується, що такі заходи стали вимушеними після того, як Рим відмовився змінювати проект дефіцитного бюджету на 2019 рік.

Нагадаємо, 23 жовтня Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії. Крім того, Брюссель назвав його безпрецедентним порушенням бюджетних правил. Зазначимо, згідно з проектом дефіцит бюджету Італії закладений у розмірі 2,4% ВВП, що в три рази перевищує орієнтири попереднього італійського уряду.

Крім того, Європейська комісія посилила тиск на Італію, розкритикувавши проект бюджету країни на 2019 рік, який Брюссель назвав безпрецедентним порушенням бюджетних правил ЄС.

ЕК направила Риму лист з попередженням, що стало першим формальним кроком процесу, який може призвести до відхилення проекту бюджету Брюсселем і штрафу.