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Еврокомиссия пригласит Украину к сертификации "Северного потока-2", - Минэнерго

Автор: Валерия Полищук

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина будет приглашена для сертификации российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, это произойдет, когда Еврокомиссия будет рассматривать вопрос сертификации газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам", - заявил Галущенко.

Напомним, в прошлом году Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине назвали причину такого решения.

Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в случае новой агрессии России против Украины - запуск "Северного потока-2" усложнится.

Между тем США и Германия работают над возможностью задержки запуска "Северного потока-2".

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Северный поток-2Герман Галущенко