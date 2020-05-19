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Єврокомісія представить план відновлення економіки ЄС на 1 трлн євро

Новини » Економіка     19.05.2020 - 19:24
Єврокомісія представить план відновлення економіки ЄС на 1 трлн євро
Фото: будівля Єврокомісії (flickr.com/libereurope)

План буде представлений 27 травня

на наступному тижні Єврокомісія, 27 травня, представить план відновлення економіки Євросоюзу від пандемії коронавіруса об'ємом більше 1 трильйона євро. План включатиме гранти і кредити.

Про це повідомив віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

Він привітав пропозицію Німеччини і Франції створити фонд відновлення економіки Європейського союзу на 500 мільярдів євро, однак зазначив, що план Єврокомісії буде складатися з більшого обсягу фінансування.

"Ми прагнемо не до збільшення потенціалу фінансування в межах сотень мільярдів, а скоріше до цифри, що перевищує трильйон євро. Звичайно, в даному випадку мова йде як про кредити, так і про гранти. Саме такий рівень амбіцій ми обговорюємо в контексті нашої пропозиції про інструмент відновлення", - сказав Домбровскіс.

Також він повідомив, що Єврокомісія вивчає можливість виділення частини коштів вже в поточному році, незважаючи на складність з юридичної точки зору.

Наголошується, що пропозиція Єврокомісії планується винести на обговорення членів ЄС у червні. Даний план повинен лягти в основу довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Європейська комісія готує план відновлення економіки Євросоюзу після пандемії коронавіруса на 2 трильйони євро. Витрати будуть погашатися протягом 7 років державами-членами ЄС.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Еврокомиссияекономікабюджетплан
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