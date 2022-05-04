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Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне с Россией. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет должен принести огромные инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну", - сказала она.

По при этом она отметила, что Украина нуждается в восстановлении.

"Именно поэтому я предлагаю начать работу над масштабным пакетом восстановления для наших украинских друзей", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, этот пакет должен принести огромные инвестиции для удовлетворения потребностей и проведения необходимых реформ.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российской нефти будет поэтапным.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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