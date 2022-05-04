Єврокомісія запропонує масштабний пакет допомоги для відновлення України і перемоги у війні з Росією. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пакет повинен принести величезні інвестиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Урсули фон дер Ляєн в Європарламенті.
"Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну", - сказала вона.
При цьому вона зазначила, що Україна потребує відновлення.
"Саме тому я пропоную почати роботу над масштабним пакетом відновлення для наших українських друзів", - повідомила Урсула фон дер Ляйен.
За її словами, цей пакет повинен принести величезні інвестиції для задоволення потреб і проведення необхідних реформ.
Нагадаємо, шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Сбербанку від SWIFT. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відмова від російської нафти буде поетапною.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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