Єврокомісія запропонує масштабний пакет допомоги для відновлення України і перемоги у війні

"Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну", - сказала вона.

При цьому вона зазначила, що Україна потребує відновлення.

"Саме тому я пропоную почати роботу над масштабним пакетом відновлення для наших українських друзів", - повідомила Урсула фон дер Ляйен.

За її словами, цей пакет повинен принести величезні інвестиції для задоволення потреб і проведення необхідних реформ.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Сбербанку від SWIFT. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відмова від російської нафти буде поетапною.