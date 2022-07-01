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Єврокомісія запропонувала надати Україні перший транш на 1 млрд євро

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Брюссель, П'ятниця 01 липня 2022 18:09
Єврокомісія запропонувала надати Україні перший транш на 1 млрд євро Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Європейська комісія 1 липня 2022 року запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента ЄК Урсули фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми пропонуємо надати Україні 1 млрд євро. Про надання першої частини макрофінансової допомоги було оголошено в травні. Це допоможе задовольнити нагальні потреби країни", - зазначила вона.

За її словами, ЄС продовжить надавати допомогу Україні і підтримуватиме її відновлення в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, в червні Євросоюз союз погодив виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро на витрати в соціальній сфері.

Також стало відомо, що Україна отримає німецький грант на 1 млрд євро.

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