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Еврокомиссия поможет беженцам обменивать гривны на евро

Фото: Еврокомиссия поможет беженцам обменивать гривны на Евро (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Еврокомиссия приняла предложение о помощи беженцам из Украины в конвертации гривны в евро. С начала войны в ЕС прибыли более 3,8 млн украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Это предложение дополняет гуманитарную помощь, предоставляемая ЕС лицам, которые спасаются бегством из Украины, в частности, при их перемещении по территории Союза, и полностью соответствует законодательству ЕС о предоставлении убежища и внешним действиям Союза", - пишет пресс-служба.

Европейский Союз добавил усилий для оказания гуманитарной помощи и временной защиты беженцам, в том же числе речь идет о доступе к рынку труда, жилья, медицинской помощи и образования для детей.

"Сегодняшнее предложение направлено на продвижение скоординированного подхода для всех государств-членов, чтобы предложить те, кто убегает из Украины, одинаковые условия для конвертации их гривневых банкнот в местную валюту независимо от государства-члена, которое их принимает", - добавляет пресс-служба.

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