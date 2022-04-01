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Єврокомісія допоможе біженцям обмінювати гривні на євро

Фото: Єврокомісія допоможе біженцям обмінювати гривні на євро (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Єврокомісія прийняла пропозицію щодо допомоги біженцям з України у конвертації гривні у євро. Від початку війни до ЄС прибули більше ніж 3,8 млн українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Ця пропозиція доповнює гуманітарну допомогу, що надається ЄС особам, які рятуються втечею з України, зокрема, при їх переміщенні територією Союзу, та повністю відповідає законодавству ЄС про надання притулку та зовнішнім діям Союзу", - пише пресслужба.

Європейський Союз додав зусиль для надання гуманітарної допомоги й тимчасового захисту біженцям, у тому ж числі йдеться про доступ до ринку праці, житла, медичної допомоги й освіти для дітей.

"Сьогоднішня пропозиція спрямована на просування скоординованого підходу для всіх держав-членів, щоб запропонувати ті, хто тікає з України, однакові умови для конвертації їх гривневих банкнот у місцеву валюту незалежно від держави-члена, яка їх приймає", - додає пресслужба.

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