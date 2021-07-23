Еврокомиссия получила запрос Украины о срочных консультациях из-за "Северного потока-2"

Европейская комиссия получил запрос МИД Украины о проведении срочных консультаций по инфраструктуре и энергобезопасности из-за ситуации с "Северным потоком - 2". Комиссия приступила к рассмотрению ноты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которая сделала представитель Еврокомиссии Набила Массрали на брифинге в Брюсселе.
"Мы подтверждаем получение запроса от МИД Украины о проведении консультаций в рамках Соглашения об ассоциации", - сказала она.
По ее словам, запрос связан с сотрудничеством по инфраструктуре и торговлей энергоресурсами.
"Мы рассмотрим и ответим в соответствующее время", - сказала она.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, чтоа Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". По его словам, консультации должны проводиться в целях обеспечения соблюдения принципов справедливости и безопасности в рамках развития энергопроектов.
Министр подчеркнул, что главной претензией является то, что соглашение Соединенных Штатов и Германии не решает вопрос безопасности Украины, которая страдает от запуска "Северного потока-2".