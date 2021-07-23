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Еврокомиссия получила запрос Украины о срочных консультациях из-за "Северного потока-2"

Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия получил запрос МИД Украины о проведении срочных консультаций по инфраструктуре и энергобезопасности из-за ситуации с "Северным потоком - 2". Комиссия приступила к рассмотрению ноты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которая сделала представитель Еврокомиссии Набила Массрали на брифинге в Брюсселе.

"Мы подтверждаем получение запроса от МИД Украины о проведении консультаций в рамках Соглашения об ассоциации", - сказала она.

По ее словам, запрос связан с сотрудничеством по инфраструктуре и торговлей энергоресурсами.

"Мы рассмотрим и ответим в соответствующее время", - сказала она.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, чтоа Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". По его словам, консультации должны проводиться в целях обеспечения соблюдения принципов справедливости и безопасности в рамках развития энергопроектов.

Министр подчеркнул, что главной претензией является то, что соглашение Соединенных Штатов и Германии не решает вопрос безопасности Украины, которая страдает от запуска "Северного потока-2".

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