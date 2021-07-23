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Єврокомісія отримала запит України про термінові консультації через "Північний потік-2"

Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія отримала запит МЗС України про проведення термінових консультацій з інфраструктури та енергобезпеки через ситуацію з "Північним потоком-2". Комісія приступила до розгляду ноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила представник Єврокомісії Набіла Массралі на брифінгу у Брюсселі.

"Ми підтверджуємо отримання запиту від МЗС України про проведення консультацій в рамках Угоди про асоціацію", - сказала вона.

За її словами, запит пов'язаний зі співпрацею з інфраструктури та торгівлею енергоресурсами.

"Ми розглянемо і відповімо у відповідний час", - сказала вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною по "Північному потоку-2". За його словами, консультації повинні проводитися з метою забезпечення дотримання принципів справедливості і безпеки в рамках розвитку енергопроектів.

Міністр підкреслив, що головною претензією є те, що угода Сполучених Штатів і Німеччини не вирішує питання безпеки України, яка страждає від запуску "Північного потоку-2".

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