Еврокомиссия подготовила ответ на пошлины США на около 20 млрд долларов

Европейская комиссия (ЕК) подготовила ответ на введение пошлин на европейские товары со стороны Соединенных Штативв Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание dpa.

Речь идет об импорте товаров США на сумму около 20 млрд долларов. На эти товары в Евросоюзе собираются ввести пошлины. Список ЕК представить странам-членам ЕС.

Еврокомиссия планирует также провести консультации с европейскими компаниями, которых могут задеть аналогичные пошлины со стороны США.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп рассказал о введении пошлин на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиакомпании Airbus. Сумма пошлин на европейские товары - 11 млрд долларов.

В предварительный список товаров вошла гражданская авиация, включая самолеты Airbus, а также их комплектующие. В перечень включены и продукты: лососевое филе, крабы, сыры разных видов, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многое другое. Ограничения затронут товары, которые ввозят из четырех стран ЕС: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Напомним, в четверг, 11 апреля, страны-члены Европейского союза приняли мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном. На переговорах речь пойдет о возможности снижения пошлин на промышленные товары и упрощение европейским компаниям выполнения стандартов США.