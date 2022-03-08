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Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России, - Reuters

Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России и Беларуси в связи с вторжением в Украину. Они затронут российских олигархов и политиков, а также три белорусских банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Санкции, которые будут обсуждать послы ЕС во вторник на встрече, которая начнется в 14:00 по Гринвичу, запретят трем белорусским банкам участвовать в банковской системе SWIFT и добавят несколько олигархов и российских депутатов в черный список ЕС, в который уже включены многие из них, сообщили источники Reuters.

По словам источников, новый пакет санкций также запрещает экспорт морских технологий из ЕС в Россию и содержит рекомендации по мониторингу криптовалют, чтобы избежать их использования для обхода санкций ЕС.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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