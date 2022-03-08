Єврокомісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі у зв'язку з вторгненням в Україну. Вони торкнуться російських олігархів і політиків, а також три білоруських Банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Санкції, які обговорюватимуть посли ЄС у вівторок на зустрічі, яка почнеться о 14:00 за Гринвічем, заборонять трьом білоруським банкам брати участь у банківській системі SWIFT і додадуть кілька олігархів і російських депутатів в чорний список ЄС, в який вже включені багато з них, повідомили джерела Reuters.

За словами джерел, новий пакет санкцій також забороняє експорт морських технологій з ЄС в Росію і містить рекомендації з моніторингу криптовалют, щоб уникнути їх використання для обходу санкцій ЄС.