Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca за нарушение контракта 

Еврокомиссия подала иск против фармацевтической компании AstraZeneca. Иск был подан в связи с невыполнением условий контракта на поставку вакцин от коронавируса в страны-члены ЕС.

"Европейская комиссия в пятницу начала судебный процесс против AstraZeneca на основании нарушений договора о предварительной покупке. Некоторые условия контракта не были соблюдены, и компания не обеспечила надежную стратегию для обеспечения своевременного распределения доз", - заявил он.

Представитель Еврокомиссии добавил, что Еврокомиссия подала иск как от своего имени, так и от имени 27 государств-членов ЕС.