Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca за нарушение контракта
Еврокомиссия подала иск против фармацевтической компании AstraZeneca. Иск был подан в связи с невыполнением условий контракта на поставку вакцин от коронавируса в страны-члены ЕС.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, передает Europa press.
"Европейская комиссия в пятницу начала судебный процесс против AstraZeneca на основании нарушений договора о предварительной покупке. Некоторые условия контракта не были соблюдены, и компания не обеспечила надежную стратегию для обеспечения своевременного распределения доз", - заявил он.
Представитель Еврокомиссии добавил, что Еврокомиссия подала иск как от своего имени, так и от имени 27 государств-членов ЕС.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca из-за проблем с поставкой вакцин от коронавируса.
Кроме того, издание La Stampa писало, что ЕС не будет продлевать контракты на поставку вакцин с AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Добавим, что Евросоюз заблокировал поставки 3,1 млн доз вакцины AstraZeneca в Австралию.