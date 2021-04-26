Єврокомісія подала до суду на AstraZeneca за порушення контракту
Єврокомісія подала позов проти фармацевтичної компанії AstraZeneca. Позов був поданий у зв'язку з невиконанням умов контракту на поставку вакцин від коронавірусу в країни-члени ЄС.
Про це заявив представник Єврокомісії Стефан Де Кеерсмакер, передає Europa press.
"Європейська комісія в п'ятницю почала судовий процес проти AstraZeneca на підставі порушень договору про попередню покупку. Деякі умови контракту не були дотримані, і компанія не забезпечила надійну стратегію для забезпечення своєчасного розподілу доз", - заявив він.
Представник Єврокомісії додав, що Єврокомісія подала позов як від свого імені, так і від імені 27 держав-членів ЄС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія готується почати судовий розгляд проти AstraZeneca через проблеми з постачанням вакцин від коронавірусу.
Крім того, видання La Stampa писало, що ЄС не буде продовжувати контракти на поставку вакцин з AstraZeneca і Johnson&Johnson.
Додамо, що Євросоюз заблокував поставки 3,1 млн доз вакцини AstraZeneca в Австралію.