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Еврокомиссия подает судебный иск против Польши

Автор: Андрей Козловский

Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против Польши. Страну обвиняют в нарушении прав судей и принципа независимости судебной системы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, Еврокомиссия приняла важное решение по защите прав судей и правового государства в Польше.

"Еврокомиссия приняла решение о подаче в Европейский суд юстиции иска против Польши. Это часть процедуры устранения нарушений в польском законе о реформе судебной системе, который вступил в силу в феврале 2020 года. Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений Польши в апреле 2020 года", - сказал он.

Рейндерс также добавил, что закон о реформе судебной системы Польши подрывает принцип независимости судебной системы и позволяет оказывать давление на судей, рискующих увольнением по решению государства. Принципы ЕС требуют, чтобы любые решения об отмене иммунитета судей принимались не государством, а независимым органом.

Еврокомиссия требует отмены закона о реформе судебной системы или приостановки его действия с немедленной отменой всех положений, касающихся приостановки полномочий судей.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия начала расследование по факту нарушения принципа независимости судов из-за судебной реформы в Польше.

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Новости Украины ПольшаСудебная реформа
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