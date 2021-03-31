Єврокомісія подає судовий позов проти Польщі

За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, Єврокомісія прийняла важливе рішення щодо захисту прав суддів і правової держави в Польщі.

"Єврокомісія прийняла рішення про подання до Європейського суду юстиції позову проти Польщі. Це частина процедури усунення порушень у польському законі про реформу судової системи, який набув чинності у лютому 2020 року. Єврокомісія почала процедуру усунення порушень Польщі у квітні 2020 року", - сказав він.

Рейндерс також додав, що закон про реформу судової системи Польщі підриває принцип незалежності судової системи і дозволяє чинити тиск на суддів, які ризикують звільненням за рішенням держави. Принципи ЄС вимагають, щоб будь-які рішення про скасування імунітету суддів приймалися не державою, а незалежним органом.

Єврокомісія вимагає скасування закону про реформу судової системи або припинення його дії з негайним скасуванням усіх положень, що стосуються припинення повноважень суддів.