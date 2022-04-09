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Еврокомиссия передаст анкету для получения статуса кандидата Молдове и Грузии

Фото: еврокомиссар Оливер Варгели (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейская комиссия вслед за Украиной передаст анкету для получения статуса кандидата Молдове и Грузии. Кишинев и Тбилиси получат ее уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгели.

"Президент Урсула фон дер Ляйен вчера передала анкету Украине, а я в понедельник передам анкеты Грузии и Молдове. Ответы помогут Европейской комиссии подготовить заключения по заявкам трех стран в ЕС по запросу Европейского совета", - отметил он.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ответит на свою анкету в течение недели. Заполнение опросника - это один из процедурных этапов получения статуса кандидата на вступление.

Украина рассчитывает на получение статуса кандидата на вступление в ЕС уже в июне.

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