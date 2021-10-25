Еврокомиссия перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

"По итогам 23-го саммита Украина - ЕС сегодня получено 600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза", - написал он.

Как отмечается в сообщении Еврокомисии, после этой выплаты непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ достигает 4,4 млрд евро.

Этот транш является частью экстренного пакета ЕС на 3 млрд евро для десяти стран Восточного партнерства, который направлен на то, чтобы помочь ограничить экономические последствия пандемии COVID-19.

Как отметил, Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии, Украина приложила значительные усилия для выполнения условий, также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом.

Выплата основана на положительной оценке Еврокомиссии прогресса украинских властей в реализации согласованных политических мер в рамках программы по COVID-19. Украина выполнила все восемь политических обязательств, касающихся управления государственными финансами, корпоративного управления и верховенства закона, улучшения делового климата, отраслевых реформ и государственных предприятий.

"Украина также добилась прогресса в реализации согласованной политики в рамках своей программы, связанной с Международным валютным фондом (МВФ). Это касается, в частности, основных достижений законодательства в судебной сфере. МВФ успешно завершил свою миссию по обзору программы 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении.