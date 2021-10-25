Еврокомиссия перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Европейская комиссия предоставила Украине 600 млн евро кредита. Это последний транш в рамках действующей программы макрофинансовой помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.
"По итогам 23-го саммита Украина - ЕС сегодня получено 600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза", - написал он.
Как отмечается в сообщении Еврокомисии, после этой выплаты непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ достигает 4,4 млрд евро.
Этот транш является частью экстренного пакета ЕС на 3 млрд евро для десяти стран Восточного партнерства, который направлен на то, чтобы помочь ограничить экономические последствия пандемии COVID-19.
Как отметил, Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии, Украина приложила значительные усилия для выполнения условий, также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом.
Выплата основана на положительной оценке Еврокомиссии прогресса украинских властей в реализации согласованных политических мер в рамках программы по COVID-19. Украина выполнила все восемь политических обязательств, касающихся управления государственными финансами, корпоративного управления и верховенства закона, улучшения делового климата, отраслевых реформ и государственных предприятий.
"Украина также добилась прогресса в реализации согласованной политики в рамках своей программы, связанной с Международным валютным фондом (МВФ). Это касается, в частности, основных достижений законодательства в судебной сфере. МВФ успешно завершил свою миссию по обзору программы 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Как заявил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, средства могут быть получены Украиной в конце октября. По его словам, это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро
Напомним, средства, полученные в рамках макрофинансовой помощи от ЕС, пойдут на покрытие дефицита госбюджета.